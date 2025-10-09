Gran Canaria anuncia el comienzo de la fase decisiva hacia la exploración profunda de la energía geotérmica

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Gran Canaria Geotermia ha anunciado el comienzo de la fase decisiva hacia la exploración profunda de la energía geotérmica en la isla centrada en la validación de datos, la selección de áreas prioritarias y la preparación de los primeros sondeos de hasta 2,7 kilómetros de profundidad.

Así lo ha puesto este jueves de manifiesto el presidente del Cabildo, Antonio Morales, durante un acto en el que agregó que esta etapa "podría marcar un antes y un después en la historia energética de Canarias".

Según informa la Corporación insular, el presidente estuvo acompañado por el presidente de Gran Canaria Geotermia y consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink; el coordinador científico de Involcan, Nemesio Pérez; y Pablo Aguilera, representante de la consultora internacional experta en geotermia que asumirá la dirección técnica de la nueva fase exploratoria, JRG Energy.

"La puesta en marcha de esta fase de exploración profunda, cuyos sondeos se prevé que comiencen durante el primer semestre de 2026, supone un paso fundamental en nuestro compromiso con el modelo de Ecoísla. Avanzar en el conocimiento y aprovechamiento de la geotermia nos acerca a una Gran Canaria más sostenible, autosuficiente y resiliente frente a la crisis energética y climática", expuso Morales.

Mientras, García Brink señaló que los estudios del Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan) realizados este año han permitido conocer el subsuelo de la comarca sureste.

"Ahora la isla da el paso hacia la exploración profunda. Si los sondeos confirman el potencial geotérmico, Gran Canaria podría convertirse en la primera isla española en generar electricidad geotérmica de base, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y situándose a la vanguardia de la innovación energética en Europa", afirmó.

Por su parte, el coordinador de Involcan indicó que durante los últimos meses se ha llevado a cabo la campaña de exploración superficial "más completa realizada hasta ahora en Gran Canaria", donde más de treinta profesionales han realizado trabajos de prospección geotérmica en la zona autorizada, a través de estudios geoquímicos, geofísicos y geológicos de superficie.

"Este trabajo --aseguró-- ha generado una base de datos sin precedentes sobre el subsuelo de la comarca sureste, entre Telde, Ingenio, Agüimes y Valsequillo, y nos permite contar hoy con una radiografía científica de Canarias como nunca antes habíamos tenido".

INCORPORACIÓN DE JRG ENERGY COMO OFICINA TÉCNICA DEL PROYECTO

Tras concluir esta primera etapa, se inicia la fase de exploración profunda con la incorporación de JRG Energy como Oficina Técnica del proyecto Gran Canaria Geotermia.

En este sentido, la consultora, con sede en Nueva Zelanda, asumirá la dirección técnica global del proyecto y desempeñará un papel determinante en la nueva andadura.

"Estamos muy entusiasmados de poner nuestra experiencia internacional al servicio de esta nueva fase decisiva, que nos permitirá identificar los puntos óptimos de perforación y confirmar el potencial real de la geotermia profunda en Gran Canaria", manifestó el representante de JRG Energy.

La consultora se encargará de validar e integrar todos los datos obtenidos por Involcan; diseñará el modelo conceptual del subsuelo de la Comarca del Sureste, identificando las ubicaciones óptimas para los sondeos exploratorios; planificará la ingeniería, la logística y la seguridad de esos sondeos y transferirá el conocimiento al personal técnico canario para que esta experiencia quede en la isla y fortalezca su capacidad científica y tecnológica.