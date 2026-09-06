Gran Canaria celebra este lunes la 74º Romería-Ofrenda del Pino

Archivo - Romería-Ofrenda del Pino - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La isla de Gran Canaria celebrará desde las 15.00 horas de este lunes, 7 de septiembre, la tradicional Romería-Ofrenda en honor a la Virgen del Pino cuando las 21 carretas municipales empiecen a dirigirse con dirección a la Basílica del Pino desde la zona conocida como el Castañero Gordo de Teror.

Según informa el Cabildo, este año cumple 74 años de existencia desde que fuera instaurada en 1952 por la Corporación insular a propuesta del que fuera cronista de la isla y folclorista Néstor Álamo.

Organizada por el Cabildo de Gran Canaria con la estrecha colaboración del Ayuntamiento de la Villa Mariana, la de esta presente edición será la primera Romería-Ofrenda que tenga lugar después de la reciente designación de las Fiestas del Pino como Fiesta de Interés Turístico Nacional por el Gobierno de España, en reconocimiento a su relevancia histórica, su arraigo social y su contribución a la difusión del patrimonio cultural y de las tradiciones populares del Archipiélago canario.

Los 21 municipios de la Isla, más la representación del Cabildo, desfilarán ante la Patrona para ofrecer lo mejor de sus campos, acompañados todas ellos por el folclore y los bailes tradicionales.

A las 16.00 horas la imagen de la Virgen del Pino saldrá al pórtico de la Basílica para marcar el inicio oficial de la popular romería que en su pasada edición congregó a 60.000 personas y recogió un total de 30.000 kilos de alimentos.

Las tradicionales carretas municipales, los temas más populares del cancionero canario, los productos de la tierra, la vestimenta típica y, sobre todo, el fervor religioso y la solidaridad, se entremezclan en la fiesta grande de los grancanarios.

La consejería de Cultura ha previsto la participación, por decimocuarto año consecutivo, de 52 niños y niñas que presentarán en forma de décimas a cada una de las islas del Archipiélago y a los 21 municipios de la isla más la representación del Cabildo grancanario.

Las 44 décimas que presentarán este 2026 a cada carreta municipal y a la del Cabildo, han sido elaboradas por la destacada poeta cubana Ana Marys Gil, afincada en Canarias y monitora de la Escuela Verseadora Canaria.

Por su parte, la Romería-Ofrenda será retransmitida en directo por Televisión Española en Canarias y la Televisión Autonómica Canaria, que será en esta ocasión la cadena encargada de ofrecer la denominada señal 'pull' de acuerdo.

'CANTANDO SE HACE CAMINO'

La carreta de finales del siglo XIX del Cabildo titulada 'Cantando se hace camino' diseñada Fernando Benítez, volverá a convertirse en una muestra de la variedad de productos y manufacturas recolectados por la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria a través de su Granja Agrícola Experimental y los denominados Mercados Agrícolas de Gran Canaria.

La misma trasladará a Teror 1.340 kilos de productos, entre los que destacan los 400 kilos de papas del país que se entregarán en las puertas de la Basílica de Nuestra Señora del Pino.

Además, el folclore de la Parranda El Lebrillo y la danza del cuerpo de baile El Álamo, que interpretan el tema 'Santo Domingo de Gran Canaria' al llegar a la basílica, acompañan a la citada carreta.

ORDEN DE PARTICIPACIÓN

Con todo, será una jornada de expresión popular que dará comienzo a las 15.00 horas en la zona conocida como el Castañero Gordo, en las afueras del casco de Teror.

Antes, en los recodos de la carretera general que da acceso al municipio, en garajes, solares y calles adyacentes, se habrá engalanado la veintena de carretas que participarán en el evento, que este año cumple 74 años.

Tras el sorteo celebrado hace unos meses, el orden en el que las carretas participantes recorrerán el centro de la Villa Mariana y realizarán su ofrenda será el siguiente: en primer lugar, la carreta del municipio anfitrión, Teror, seguida de la del Cabildo de Gran Canaria, co-organizador de las Fiestas en Honor a la Patrona de la Diócesis Canariense, seguidas de las de La Aldea de San Nicolás y Mogán, que atendiendo a su lejanía geográfica no entraron en el sorteo.

Seguidamente lo harán las carretas de los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Artenara, Telde, Gáldar, Valleseco, Arucas, Santa María de Guía, Santa Brígida, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, Vega de San Mateo, Moya, Tejeda, Agaete, Firgas, Valsequillo y Las Palmas de Gran Canaria.

Además, entre algunas de las primeras once carretas de la comitiva desfilarán cinco agrupaciones folclóricas representando a cada una de las islas de Fuerteventura, La Palma, Tenerife, El Hierro y La Gomera.