Gran Canaria celebra "con orgullo" que la ONU Turismo declare Agaete como uno de los 'Mejores Pueblos Turísticos 2025'

Rueda de prensa sobre la distinción de ONU Turismo al municipio de Agaete como uno de los 'Mejores Pueblos Turísticos 2025' a nivel mundial

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La isla de Gran Canaria ha celebrado este jueves "con orgullo" que ONU Turismo haya declarado al municipio de Agaete como uno de los 'Mejores Pueblos Turísticos 2025' a nivel mundial.

Así se ha puesto de manifiesto durante una rueda de prensa para informar sobre el impacto que tiene esta distinción para la isla y la localidad que contó con la asistencia del presidente del Cabildo, Antonio Morales; el consejero de Presidencia, Teodoro Sosa; la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario; y el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón.

En este sentido, Morales ha indicado que cuando se piensa en Agaete "vienen a la mente los colores y los sabores del municipio norteño, así como la fuerza telúrica de Tamadaba protegiéndonos desde las alturas, el sonido del mar, Guayedra o la calma del Puerto de Las Nieves".

"Pero Agaete es mucho más que un paisaje de postal --aseveró el presidente--. Agaete es esencia de Gran Canaria, la tradición viva de La Rama llenando de alegría miles de gargantas que cantan al aire nuestras tradiciones cada año. Es el esfuerzo de sus hombres y mujeres del mar y de la tierra, es cultura, historia, identidad... es pasado y es futuro. Y precisamente por todo eso ha sido reconocido".

Morales hizo también especial hincapié en que no se trata de un reconocimiento a un "escaparate bonito", sino a un modelo de turismo que las instituciones y los grancanarios han defendido y "a capa y espada".

LA INICIATIVA SURGE DE LA CÁMARA DE GRAN CANARIA

Mientras, el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, explicó que la iniciativa surgió cuando su departamento de Turismo tuvo conocimiento de que acababan de abrir el plazo para presentar una candidatura a los 'Mejores Pueblos Turísticos 2025'.

Entonces, una vez valorado cuál podría ser el municipio más adecuado, se habló con el resto de instituciones para comenzar un trabajo conjunto que ha supuesto este reconocimiento a Agaete.

"Se trata de un caso de éxito de la colaboración pública-privada. El Cabildo financió la puesta en marcha de este reconocimiento, nosotros trabajamos en una parte interna en la Cámara, pero también se contrató una consultora especializada. Solo queda felicitar al pueblo de Agaete y a su alcaldesa por tener un municipio tan bonito, tan agradable y que encajaba perfectamente en los parámetros de este premio", comentó.

AGAETE: RECONOCIMIENTO A UN TRABAJO HECHO A LO LARGO DE LOS AÑOS

Por su parte, la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, como agaetera, ha mostrado su "orgullo" por este premio, al tiempo que mencionó a todos los que han gobernado el municipio y han sido responsables de tomar decisiones en el Ayuntamiento a lo largo de los años para conseguir el pueblo que es hoy en día.

Aquí, destacó que el Consistorio dijo que sí "a la primera" cuando le llegó la propuesta de la candidatura pese que tenían "muy poco tiempo" porque "estábamos convencidos de que podía ser una gran oportunidad y que Agaete seguro que, por lo menos, iba a quedar dentro de los primeros".

"Pero es un orgullo porque se presentaron más de 270 municipios de más de 65 países y fueron galardonados 52, dos de ellos en España y, de Canarias, solo uno, que es el municipio de Agaete", observó.

Finalmente, opinó que yo creo que Agaete, a lo largo de la historia y en la actualidad, ha sido ejemplo, y hay que seguir trabajando y respetando esa sinergia entre el turismo, sector primario, mantener las costumbres, mantener el patrimonio. "Y es lo que hacemos siempre", concluyó.

'BEST TOURISM VILLAGES BY UN TOURISM'

Por su parte, la ONU Turismo anunció el pasado viernes los destinos premiados en la quinta edición de la iniciativa 'Best Tourism Villages by UN Tourism' --los Mejores Pueblos Turísticos de 2025--, entre los que únicamente están Agaete (Gran Canaria) y Ezcaray (La Rioja) como representantes españoles.

En total, 52 pueblos de todas las regiones --África, América, Asia, Europa y Oriente Medio-- han sido seleccionadas dentro de este galardón, entre las más de 270 candidaturas provenientes de 65 Estados Miembros de la entidad internacional.

Además, otros 20 pueblos se han unido al programa 'Upgrade', de los cuales se incluye los españoles Brihuega (Guadalajara), Orduña (Vizcaya)y San Martín de Unx (Navarra).

La iniciativa de la organización internacional se creó en 2021 con el fin de promover el papel del turismo en las zonas rurales, preservando al mismo tiempo los paisajes, la diversidad cultural, los valores locales y las tradiciones culinarias.

