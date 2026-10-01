Gran Canaria inicia este jueves la época de peligro medio de incendios forestales que permite las quemas autorizadas

Quemas prescritas en Gran Canaria - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha dado por finalizada, el 30 de septiembre, la época de peligro alto de incendios forestales, por lo que desde este jueves, 1 de octubre, la isla entra en época de peligro medio, con lo que se reducen las restricciones preventivas vigentes durante los meses de verano y permite realizar quemas agrícolas en las fincas cultivadas con autorización y conforme a las condiciones establecidas.

En este sentido, y según ha informado la Consejería insular de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, el cambio de época de peligro "no elimina el riesgo de incendio", por lo que ha subrayado que "antes de realizar una quema agrícola es necesario" contar con una autorización en vigor, comunicarla al CECOPIN con 24 horas de antelación y cumplir todas las medidas preventivas indicadas en el permiso.

Las quemas, puntualizan, podrán suspenderse si las condiciones meteorológicas son desfavorables o se declara una situación de alerta por riesgo de incendio forestal.

Al respecto, citan entre las precauciones que se deben tener en cuenta el despejar la vegetación alrededor del lugar de la quema, disponer de agua para extinguir el fuego, evitar los días de viento y mantener la vigilancia hasta que las brasas estén completamente apagadas.

El Cabildo de Gran Canaria también ha incidido en que "nunca" deben quemarse plásticos ni basura. De todos modos, aconseja consultar la información sobre el procedimiento de autorización y las condiciones de seguridad en la web de Gran Canaria Mosaico.

QUEMAS AGRÍCOLAS

En lo que se refiere a las quemas agrícolas realizadas de forma controlada, señalan que permiten eliminar restos de poda y rastrojos, además de contribuir al mantenimiento de las fincas.

En este sentido, apunta que la actividad agrícola contribuye también a conservar un paisaje con zonas cultivadas que actúan como cortafuegos productivos, así como a mantener superficies con una menor acumulación de vegetación y, por tanto, con una menor continuidad del combustible.

Estos espacios, matiza, "pueden dificultar y ralentizar" la propagación de un incendio forestal, al tiempo que mantienen su función productiva y favorecen la conservación del paisaje agrícola tradicional y la biodiversidad.

Este cambio de época también permite al Cabildo de Gran Canaria reanudar las quemas prescritas que ejecuta personal especializado de la institución insular, siendo su inicio a partir del 5 de octubre, siempre que las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan. La fecha y los lugares de actuación dependerán de la evaluación técnica de cada jornada.

En estas intervenciones, explican, se emplean fuego de baja intensidad y bajo control para reducir la vegetación acumulada en zonas estratégicas, siendo su objetivo crear áreas que frenen la propagación de futuros incendios y faciliten el trabajo de los equipos de extinción.

Añade que durante su ejecución podrán observarse columnas de humo en las zonas de actuación, donde estarán presentes los equipos especializados.