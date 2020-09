Gran Canaria reclama Estado que facilite el traslado de los migrantes y no convertir la isla en una segunda Moria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reclamado este sábado al Gobierno de España que facilite el traslado a la península de los migrantes llegados en patera y que no convierta la isla en una segunda Moria, ya que no puede acoger miles de personas indefinidamente.

Durante una visita este sábado al Muelle de Arguineguín, donde aún quedan unas 200 personas de las más de 400 que había ayer gracias a un operativo para desalojar el recinto portuario y trasladarlos a complejos turísticos de manera provisional, el máximo dirigente insular entendió que el Gobierno de España debe acogerlos en sus instalaciones militares, preparadas para acogidas humanitarias.

Morales explicó que es en el continente europeo, y no en Canarias, donde estas personas tienen sus vínculos de amistad y familiares. "No queremos que Gran Canaria se convierta en una cárcel para ellos", manifestó.

Tras indicar que el Cabildo y el Ayuntamiento de Mogán seguirán colaborando "en todo lo posible", el presidente indicó que esa no es la solución y que no se puede "seguir improvisando en instalaciones que no son las apropiadas".

Al respecto, la alcaldesa, Onalia Bueno, agregó que hay que buscar solución para los migrantes que están en hoteles "puesto que si Canarias logra salvar la temporada de invierno, ¿qué va a pasar son esos migrantes?".

LOS MILITARES ESTÁN FORMADOS EN TAREAS HUMANITARIAS

Morales hizo especial hincapié en que los militares españoles "están formados en tareas humanitarias y lo han demostrado en distintos lugares del mundo". "Y en Canarias --continuó-- tienen camas suficientes para alojar a miles de personas, así que no se trata de que pongan objeción al uso de sus instalaciones, sino que no hay acuerdo entre los responsables de los dos ministerios y deben limar las diferencias".

Finalmente, tanto Cabildo como Ayuntamiento coincidieron en que no deben bajar la presión para que se aborde esta compleja situación, ya que no se trata de desmontar este campamento por la presión mediática y olvidar el resto.

Para el Cabildo, el Estado debe asumir de manera urgente su responsabilidad, coordinarse y establecer soluciones para la recepción, acogida y traslado de este flujo de personas que previsiblemente aumentará dado que esta es la única vía disponible, la más peligrosa, tras el cierre del corredor del Mediterráneo.

Asimismo, Morales observó que los sistemas de detección del Frontex deben mejorar porque tienen áreas oscuras en los que no tiene la cobertura necesaria.