Gran Canaria recuerda con ofrendas florales a la víctimas del accidente de Spanair por el 17º aniversario de la tragedia

Archivo - Varias personas depositan flores en el monumento por las víctimas durante la ofrenda floral por elaniversario de la tragedia de Spanair, en la playa de Las Canteras - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La isla de Gran Canaria ha recordado este miércoles, 20 de agosto, con varias ofrendas florales a las víctimas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair con motivo del 17º aniversario de la tragedia.

En concreto, se han programado cuatro ofrendas florales que han tenido un carácter privado para los familiares, dos de las cuales han tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria: una a las 10.30 horas en el Monumento Luces en el Vacío, ubicado en la zona de La Puntilla de la Playa de Las Canteras; y otra a las 11.00 horas en la Plaza de La Memoria 20.08.2008.

Además, en la isla se han organizado otros dos recuerdos a las víctimas en los municipios de Ingenio y de Telde: en el primer caso en El Jardín de los Ausentes, en el Barranco de Las Mimosas; mientras que el segundo fue el Monumento situado en Ojos de Garza.

Este miércoles 20 de agosto se cumplen 17 años del accidente de vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló en el aeropuerto de Barajas cuando despegaba con destino a Gran Canaria con 172 personas a bordo de las que 154 perdieron la vida y 18 quedaron heridas, y por el que se celebra, por primera vez este año, el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos.

Por su parte, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, declaró el 20 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias.

Así se da cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair, al tiempo que se da respuesta a la solicitud que la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 viene requiriendo en los últimos años.

El accidente de Spanair fue el más grave en la historia de la aviación en España y supuso un "punto de inflexión" para la política en materia de aviación civil, implicando cambios normativos tanto a nivel nacional como internacional.

El acuerdo de un Día Nacional de homenaje pone de manifiesto "el compromiso del Estado con las víctimas de los accidentes de aviación" y sus seres queridos mediante "acciones conmemorativas".

Además de fijar el día 20 de agosto como Día Nacional para la Conmemoración de las Víctimas de Accidentes de Aviación y de sus Familias, el acuerdo determina también que el Gobierno promoverá, en las instancias apropiadas del ámbito público y privado, las diversas actividades que hayan de dar contenido a la celebración de este día.