La consejera de Universidades, Migdalia Machín - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES

SANTA CRUZ DE LA PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura destinará 2,7 millones de euros al diseño de dos nuevos instrumentos científicos para mejorar la calidad y ampliar las posibilidades del estudio del universo del Gran Telescopio Canarias (GTC), situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma.

Esta financiación corresponde a la anualidad de 2026 del convenio suscrito entre el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la sociedad GRANTECAN, que establece las aportaciones de ambas administraciones para el funcionamiento y desarrollo de esta infraestructura científica hasta 2030, según ha informado el departamento regional en una nota.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha señalado que la astronomía forma parte de la identidad científica de Canarias y constituye un ámbito de conocimiento que conecta a las islas con la comunidad investigadora internacional. "Su desarrollo requiere una visión a largo plazo, capaz de dar continuidad al trabajo de quienes hacen posible esta actividad", ha señalado Machín.

NUEVAS HERRAMIENTAS

La inversión se centrará en dos desarrollos tecnológicos. El primero, denominado MGTCAO, permitirá mejorar el sistema de óptica adaptativa del telescopio, una tecnología que corrige las distorsiones provocadas por la atmósfera terrestre y facilita la obtención de imágenes más nítidas de los objetos celestes.

El segundo, conocido como OPTIR, contempla el diseño de un equipo capaz de realizar observaciones simultáneas en luz visible e infrarroja cercana. Esta combinación permitirá obtener información complementaria sobre los cuerpos astronómicos y estudiar fenómenos que requieren diferentes tipos de mediciones.

Ambos sistemas forman parte de la planificación científica del GTC para los próximos años. Su desarrollo responde a la necesidad de actualizar las capacidades de esta instalación ante la aparición de nuevos telescopios terrestres y espaciales.

La fabricación de instrumentación astronómica requiere procesos de investigación y diseño específicos, ya que cada equipo debe adaptarse a las características del telescopio y a los objetivos científicos para los que se concibe.

Machín ha considerado que uno de los valores de la ciencia es su capacidad para despertar vocaciones y acercar el conocimiento a la sociedad. "La astronomía ofrece una oportunidad especialmente cercana para que las nuevas generaciones descubran cómo se investiga, se plantean preguntas y se buscan respuestas desde Canarias", ha dicho.

SOBRE EL GTC

El Gran Telescopio Canarias forma parte del mapa nacional de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS). Desde el inicio de sus operaciones en 2009, ha facilitado observaciones a equipos científicos nacionales e internacionales. Según los datos recogidos en el expediente, estas investigaciones han dado lugar a 1.093 artículos publicados en revistas científicas internacionales.

El convenio de financiación contempla una aportación conjunta del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias de 63,6 millones de euros entre 2024 y 2030. De esta cantidad, 21,3 millones corresponden a la Administración autonómica y 42,3 millones al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Los trabajos de diseño financiados con la aportación de 2026 tienen previsto desarrollarse hasta diciembre de 2028.

A esta aportación destinada a GRANTECAN se suma la financiación autonómica del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que alcanza los 9,02 millones de euros en 2026.

Esta cantidad, precisa la Consejería, incluye 6.010.000 euros en aportaciones al Consorcio del IAC y otros 1.752.791 euros correspondientes al programa STEP, a lo que se suman dos subvenciones directas.