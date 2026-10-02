El grupo de Gobierno en el Cabildo pide el apoyo del Pleno para firmar el "gran pacto" por la movilidad en Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, ha invitado este viernes a los grupos políticos en Pleno a rubricar un gran pacto por la movilidad sostenible, un acuerdo para el que se creó una comisión de cara a la elaboración de un borrador que establecía su defensa por un modelo "más accesible y respetuoso".

El grupo de gobierno insular (CC y PP) ha dado cuenta en el pleno de la aprobación definitiva del Plan Insular de Movilidad Sostenible, una hoja de ruta que incluye 92 actuaciones concretas para "transformar" la movilidad con una inversión de 5.097 millones de euros hasta el año 2035, con la participación del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, el Estado y los Ayuntamientos.

El documento, que recibió este septiembre luz verde por parte del Consejo de Gobierno insular, planificaría la movilidad de Tenerife a través de nueve programas que involucran a todos los niveles de la administración y abarcan, entre otros ámbitos, el impulso del transporte público; las infraestructuras viarias; la movilidad eléctrica; la apuesta por la intermodalidad; la digitalización o la gestión del vehículo privado, entre otros ámbitos.

Las 92 actuaciones contempladas en el PIMSIT se dividirían en nueve programas: infraestructuras, instalaciones y sistema del transporte público; infraestructuras viarias; mejora y potenciación del transporte colectivo; control y regulación del vehículo privado; promoción de la movilidad activa; gestión de la movilidad digital e innovadora; transporte de mercancías; movilidad eléctrica; y regulación, planeamiento y financiación.

El plan se proyecta en dos horizontes temporales, 2035 y 2045. El primero establece un plazo intermedio para dar respuesta a los retos de movilidad que tendrá Tenerife durante los próximos años, mientras que el segundo recoge una visión a largo plazo destinada a anticipar las necesidades futuras de la isla.

POSICIONES POLÍTICAS

Desde el grupo de gobierno insular, la consejera del área, Eulalia García (CC), ha alabado el trabajo realizado para alcanzar el Plan, un "instrumento estratégico" que pretende ser una hoja de ruta para la transformación de la movilidad en Tenerife hacia "un modelo más sostenible, accesible y respetuoso con el medio ambiente".

En ese sentido, ha instado a los grupos políticos en el Pleno del Cabildo a firmar un "gran pacto" por la movilidad sostenible en la isla, para que el que ya se habría creado una comisión para la elaboración de un borrador --en el que participaron diferentes agentes sociales y económicos en la isla-- y que establecía al PIMSIT como hoja de ruta para hacer frente a los retos en la isla.

La portavoz del Grupo Mixto, Ana Salazar (Vox), ha celebrado la aprobación definitiva del Plan, si bien ello no constituye el "final" del proceso: "El verdadero examen empieza ahora, al comprobar que las actuaciones previstas se ejecutan, que los plazos se cumplen, que las inversiones se materializan, y sobre todo si se consigue mejorar de verdad la movilidad de todos los tinerfeños".

Por parte del Partido Popular, Fernández ha agradecido la colaboración de los grupos políticos, al ver necesario sacar adelante un Plan de Movilidad Insular que fije la hoja de ruta a seguir en los próximos años en Tenerife, frente a otro tiempo en el que "se dejaban en un cajón proyectos de desarrollo, como los ferroviarios (en referencia al impulso del Tren del Sur)" y en el que cada grupo de gobierno que llegaba actuaba en función de sus prioridades.

Desde el Partido Socialista, Aarón Afonso ha destacado la importancia y necesidad del instrumento para la planificación de una movilidad sostenible en la isla, si bien tendrá que acompañarse de "coherencia, sentido común y de no trasladar titulares muy alejados de la realidad y que generen expectativas en la ciudanía que no son".

"No acompañan titulares de que vamos a invertir en las próximas décadas 5.000 millones de euros en infraestructuras vinculadas a la movilidad, porque somos conscientes de las limitaciones presupuestarias de esta institución, pero sí entendemos que es un intstrumento absolutamente necesario", ha aseverado.

"Ahora, abriremos un periodo de análisis para analizar con detenimiento el contenido que finalmente se ha aprobado", ha agregado Afonso, que ha asegurado que el grupo de gobierno insular (CC y PP) "no ha hecho partícipe" al Partido Socialista del procedimiento, al menos desde su aprobación inicial: "No se mantuvieron reuniones con el Grupo Socialista cuando se aprobó inicialmente. Tampoco nos han querido hacer partícipes de las alegaciones efectuadas por los distintos colectivos, así como de las decisiones que finalmente, de manera legítima, ha adoptado el grupo de gobierno", ha añadido.

Por su parte, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha celebrado que se haya dado luz verde a un documento que es "una hoja de ruta que supera hasta 4 posibles mandatos", por lo que supondrá "una guía esencial" para marcar el rumbo hacia "una movilidad sostenible en Tenerife de forma independiente a los cambios de gobierno".

"Tenerife, a partir de hoy, tiene una hoja de ruta en la que todos nos sentimos partícipes", ha advertido Dávila, que ha querido agradecer al equipo redactor del documento, --que era "complejo" en su desarrollo, precisamente porque "había muchos documentos estratégicos, pero faltaba un documento de movilidad sostenible"-- así como a los agentes sociales y económicos que han contribuido con sus aportaciones, entre ellos la Universidad de La Laguna.