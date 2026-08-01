Guaguas Municipales, en Las Palmas de Gran Canaria, conecta Siete Palmas con Campus de Tafira por obras del Guiniguada

Archivo - Guaguas Municipales Línea 26 - NACHO GONZALEZ ORAMAS CEDIDA GUAGUAS MUNICIPALES

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Guaguas Municipales, en Las Palmas de Gran Canaria, activará a partir de este domingo, 2 de agosto, la Línea 27 para conectar Siete Palmas con el Campus de Tafira, mientras la Línea 26, Santa Catalina y el Campus Universitario, finalizará su recorrido en Siete Palmas, al igual que la Línea 48, Escaleritas-Campus Universitario, con motivo delas obras del viaducto del Guiniguada.

En la primera fase en la que quedará cerrado al tráfico el tramo del viaducto del Guiniguada en sentido norte, entre la rotonda del Lomo Blanco y Siete Palmas, las líneas 26 y 48 en sentido Campus Universitario finalizarán sus trayectos en la parada con código 971 Pintor Felo Monzón (Hipercor), según ha informado Guaguas Municipales en nota de prensa.

Y será desde la citada parada por donde se podrá continuar el trayecto hacia el Campus Universitario en la Línea 27, Siete Palmas - Campus Universitario-Siete Palmas.

La Línea 27 circulará ente Siete Palmas y el Campus Universitario desde las 07.00 horas hasta las 21.10 horas, última expedición de esta línea circular con salida desde Siete Palmas.

En esta primera etapa prevista para la primera quincena del mes de agosto, con el cierre del viaducto en sentido norte, la Línea 27 funcionará como línea circular llegando al Campus a través de la Circunvalación y su regreso lo hará por el Jardín Canario y la carretera de Almatriche.

Tras concluir la primera fase de las obras y comiencen los trabajos en el viaducto en sentido sur, previsto para el 16 de agosto, la Línea 27 invertirá su recorrido para acceder al Campus Universitario por la carretera de Almatriche y Jardín Canario y regresar a Siete Palmas por la Circunvalación.

Estas modificaciones requieren un cambio en el itinerario y horario en la Línea 26, que se puede consultar en la web de Guaguas Municipales, así como en la aplicación para móviles.

En las paradas de esta línea se informará de la incidencia y se facilitará un código QR para acceder de forma cómoda y fácil al nuevo horario de esta línea. De todas formas, se ha habilitado toda la información sobre horarios e itinerarios de la línea 27 en la página web de Guaguas https://www.guaguas.com/pdf/noticias/4454.pdf.