La Guardia Civil busca a una mujer desaparecida en el sur de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a una mujer de 75 años que fue vista por última vez en la tarde de este miércoles en la zona de Morro de los Gatos, en Arona, aproximadamente a las 14.00 horas.

Concretamente se trata de una mujer de constitución delgada, 158 centímetros de altura, color marrón de ojos, cabello liso, largo y canoso, con deterioro cognitivo que pudiera haberse desorientado, detalla la Guardia Civil en una nota, que agrega que se la busca por los núcleos de Cabo Blanco, Buzanada, Valle San Lorenzo y Chayofa.

En el dispositivo participan diversas unidades de la Guardia Civil, patrullas de Seguridad Ciudadana, Servicio Aéreo de la Guardia Civil, Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM), agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) con drones, Grupo Cinológico de la Guardia Civil, así como otros servicios de emergencia, como Policía Local de Arona y Servicio de Emergencia del Ayuntamiento de Arona, entre otros, que colaboran en la búsqueda de esta persona.

El instituto armado señala que cualquier dato que pudiera ser de interés se solicita se notifique al 062.