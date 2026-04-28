La Guardia Civil interviene 22 kilos de pulpo y peces pescados ilegalmente en Candelaria (Tenerife) - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Candelaria han incautado un total de 11 cefalópodos y 12 pescados, con un peso total de 22 kg, que habían sido capturados de manera ilícita.

Los tres infractores habrían sido sorprendidos por los agentes mientras se encontraban pescando ilegalmente en zona prohibida del municipio de Candelaria, careciendo todos ellos de las preceptivas licencias.

Además, detalla la nota de la Guardia Civil, estas personas estaban haciendo uso de artes ilegales y carecían de la señalización de ubicación por medio de una boya para su propia seguridad.

Finalmente, los agentes procedieron a notificarles las correspondientes denuncias por hasta nueve infracciones administrativas establecidas en Ley de Pesca de Canarias, que pueden ser leves, con apercibimiento o multa de 60 a 300 euros; graves, con multa de 301 a 60.000 euros, o, incluso, muy graves, con multa de 60.001 a 300.000 euros.