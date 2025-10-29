La Guardia Civil sorprende a un varón pescando ilegalmente pulpos en la costa de Candelaria (Tenerife)

Sucesos.- La Guardia Civil sorprende a un varón que pescaba ilegalmente pulpos en la costa de Candelaria (Tenerife) - GUARDIA CIVIL

Fueron incautados 5 piezas dENERIFE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Candelaria han procedido a denunciar recientemente a un varón que, a plena luz del día, fue sorprendido pescando pulpos en Playa de Punta Larga, en Candelaria, una zona prohibida y sin licencia preceptiva en vigor para ello.

En total, se incautaron 5 piezas de pulpo, cada una de ellas con un peso que no llegaba ni a un kilogramo y que además habían sido capturados de manera ilícita y contraviniendo lo establecido en la Ley 17/2003, de 10 de abril de Pesca de Canarias.

Teniendo en cuenta el tamaño de las piezas, se trataría de pulpos que no habrían alcanzado el tamaño de madurez, con el consiguiente riesgo que ello supone para el desarrollo de la especie, según ha precisado la Benemérita en una nota de prensa.

El infractor se encontraba realizando la pesca a plena luz del día y en presencia de numerosos ciudadanos que se encontraban en el lugar, realizando dicha acción "con aparente impunidad, en zona prohibida y careciendo de la licencia preceptiva en vigor", motivos por los que los agentes procedieron a notificarle las correspondientes denuncias por la comisión de un total de cuatro infracciones administrativas.

Según lo establecido en la citada Ley de Pesca de Canarias, las infracciones pueden ser leves, con apercibimiento o multa de 60 a 300 euros; graves, con multa de 301 a 60.000 euros; o muy graves, con multa de 60.001 a 300.000 euros.