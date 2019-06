Gustavo Matos, nuevo presidente del Parlamento de Canarias

Publicado 25/06/2019 14:51:08 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El socialista Gustavo Matos ha sido elegido presidente del Parlamento de Canarias de la X Legislatura al recibir 36 votos a favor, los del Partido Socialista, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera, 33 en blanco, de Coalición Canaria y Partido Popular, y ninguno en contra.

Gustavo Matos es Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna y Máster en Abogacía por la Escuela Jurídica de Editorial Colex, adscrita a Universidad de Salamanca. Es letrado en ejercicio desde 1997, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Civil, entre otras ramas en responsabilidad patrimonial y daño corporal, y especialista en Derecho de Protección de Consumidores y Usuarios.

Asimismo, es miembro de la Asociación Española de Abogados de Responsabilidad Civil y del Seguro, de la Asociación Española de Compliance Officer y cuenta con un Máster en Derecho de Responsabilidad Civil y del Seguro por la Universidad de Granada

En cuanto a su trayectoria política, ha sido concejal del Ayuntamiento de Laguna, a cuya Alcaldía aspiró en las elecciones de 2011, y también fue director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias durante la Presidencia de Paulino Rivero (CC) y la vicepresidencia de José Miguel Pérez (PSOE).

Respecto a los miembros de la Mesa del Parlamento, la diputada por Gran Canaria Esther González (NC) ha sido nombrada vicepresidenta primera de la Cámara, al obtener 36 votos a favor, y Rosa Dávila, de Coalición Canaria, vicepresidenta segunda, al conseguir 29 votos favorables y dos en blanco.

Jorge González (PSOE) será secretario primero de la Mesa, pues el Partido Socialista tuvo que sustituir a su candidata inicial, Nayra Alemán, al no cumplirse con el principio de equilibrio entre hombres y mujeres que conforman la Mesa, lo que obligó a repetir toda la votación. Luz Reverón, del PP, será secretaria segunda. Con esta designación, Podemos y Ciudadanos no tendrán representantes en la Mesa de la Cámara, en el caso de la formación naranja, por no contar con grupo parlamentario propio.