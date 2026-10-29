Habilitan desvíos provisionales en la GC-1 por las obras de soterramiento de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, habilitará en la noche de este jueves, 29 de octubre, desvíos provisionales en la GC-1/AM, en Las Palmas de Gran Canaria, debido a las obras de soterramiento de Belén María.

Esta medida, que se aplicará entre las 22.00 y las 01.00 horas, se realizará para ejecutar los trabajos de configuración de los desvíos de tráfico en la calzada en sentido norte, hacia el Puerto, según ha informado la Consejería regional de Obras Públicas en nota de prensa.

Los desvíos afectarán al tramo comprendido entre el entorno del paso inferior de acceso a la calle Pérez Muñoz y la glorieta de Belén María, donde indican que será necesario interrumpir temporalmente la circulación en sentido Puerto.

Durante este periodo, los vehículos que circulen por la GC-1/AM en dirección al Puerto y El Sebadal serán desviados por el paso inferior hacia la calle Pérez Muñoz. A partir de ahí, el tráfico pesado continuará por la calle Gordillo, a través del carril bus previsto para el desvío, mientras que los turismos serán canalizados por la calle La Naval.

Por ello, desde la Consejería de Obras Públicas se recomienda a los conductores que planifiquen sus desplazamientos teniendo en cuenta esta afección temporal y que presten atención a la señalización provisional instalada en el entorno de las obras.

Los trabajos se enmarcan en el proyecto de soterramiento de la avenida Marítima y mejora de los enlaces de Belén María-Torre Las Palmas, correspondiente a la primera fase de actuación en el enlace de Belén María.