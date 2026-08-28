Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en una tienda de campaña en Las Galletas, en Arona (Tenerife)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de una mujer ha sido hallado en la tarde de este jueves en el interior de una tienda de campaña en el entorno de Las Galletas, en la costa del municipio de Arona, en Tenerife.

Así lo confirman fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, que precisan además que no fueron detectados signos de violencia en el cuerpo de la mujer fallecida, sin embargo serán los resultados de la autopsia los que determinen finalmente las causas de la muerte.

Según avanza el periódico 'El Día', la persona fallecida, que fue localizada por un ciudadano cuando paseaba junto a su perro por la zona, se correspondería con una ciudadana de origen extranjero sin hogar que residía de forma temporal en dicha tienda de campaña.