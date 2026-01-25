Hallan en San Sebastián de La Gomera el cuerpo sin vida de un hombre de 48 años flotando en el mar

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una embarcación de Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo el cuerpo sin vida de hombre, de 48 años, que fue localizado flotando a unos 100 metros de la costa de San Sebastián de La Gomera, en concreto en la zona de la Playa de La Cueva, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso fue notificado sobre las 10:03 horas de este domingo, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta en la que se informaba de la localización de un cuerpo flotando en la localización mencionada, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Así, efectivos de Salvamento Marítimo se desplazaron a la zona en una embarcación, rescataron el cuerpo de un hombre fallecido y lo trasladaron hasta el puerto de San Sebastián de La Gomera.

Una vez en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario desplazado al muelle en una ambulancia medicalizada atendió a una mujer con una crisis de ansiedad de carácter leve, que fue trasladada al Hospital Ntra. Sra. de Guadalupe.

La Guardia Civil, por su parte, se quedó a cargo del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial.