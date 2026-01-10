Hemodonación y Hemoterapia activará esta semana en Canarias diversas campañas extraordinarias de donación de sangre

Archivo - Unidad móvil del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) activará la próxima semana colectas extraordinarias en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, sumándose así a los puntos fijos habilitados en todas las islas.

Así, del 12 al 16 de enero continúa la campaña de donación en la Avenida José Mesa y López, número 40, de la capital gracanaria. El horario del lunes, martes y miércoles será de 9:45 a 14:00 y el jueves y viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

Los días 12 y 13 de enero se realizarán extracciones en el Parque Popular de la Villa de Agaete. El lunes de 17:15 a 20:30 y el martes de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas.

Un equipo de extracción visitará del 12 al 14 de enero el Centro Deportivo de Tamaraceite. Será el lunes y martes de 9:45 a 14:00 y de 16:45 a 21:00 y el miércoles de 9:00 a 14:00 y de 16:45 a 20:45 horas.

Además, los días 15 y 16 de enero se habilitará un local de donación en el Centro Comercial El Mirador. El horario será el jueves de 16:00 a 20:45 y el viernes de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:45 horas.

También el jueves y viernes una unidad móvil se instalará en el Centro Comercial Alisios entre las 16:00 y las 21:00 horas.

A ello se suma que la próxima semana se retoman las campañas educativas. El miércoles será el turno del IES Pérez Galdós de 9:00 a 14:00 y de 14:30 a 20:30 y el jueves el equipo educativo se instalará en el IES Lila, de Telde, de 9:15 a 13:45 horas.

EN TENERIFE

El punto de donación ubicado en el Multicentro Comercial El Trompo de La Orotava permanecerá abierto el lunes de 10:15 a 13:30, el martes de 17:15 a 20:30, el miércoles y jueves de 16:15 a 20:30 y el viernes de 9:15 a 13:30 horas.

El lunes, además, dará comienzo la campaña de donación en San Miguel de Abona con dos ubicaciones distintas. La primera, en el casco urbano, en la carretera general del Sur, número 138, estará operativa de 11:00 a 13:15 y de 17:30 a 20:15 horas.

El otro espacio de donación se habilitará en Las Chafiras, junto al Centro de Salud de Llano del Camello, el martes de 10:15 a 13:30 y de 16:15 a 19:30 y el miércoles de 9:15 a 13:30 y de 15:15 a 19:15 horas.

En cuanto al jueves y viernes, la unidad móvil se trasladará hasta Arona, en concreto, al Centro Cultural de Los Cristianos, donde recibirá a la población donante de 9:45 a 13:15 y de 16:30 a 20:15 horas.

Mientras en San Cristóbal de La Laguna, sede regional del Día Mundial del Donante de Sangre, se podrá donar el lunes y martes en la Plaza de la Iglesia de Finca España de 10:00 a 14:00 y de 16:45 a 21:00 horas.

El 14 de enero habrá campaña en Taco, a la altura de la Avenida de Taco, 171, de 8:45 a 14:00 y de 15:45 a 21:00 horas, mientras que el día 15 se visitará el barrio de La Verdellada, en la calle Vicente Buergo Oraa, de 9:15 a 13:45 y de 16:00 a 20:30 horas.

La unidad móvil estará en la Plaza de la Catedral de San Cristóbal, de La Laguna, el viernes de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:45 horas.

EN OTRAS ISLAS

En Fuerteventura, de lunes a viernes continuará la campaña de donación en el punto ubicado en el Centro Comercial Las Rotondas. El horario será lunes y martes de 16:45 a 21:00, miércoles de 15:45 a 21:00 y jueves y viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Durante la próxima semana se puede donar en el Hospital General de Fuerteventura, donde se encuentra el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria en la Isla, de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas. Se recomienda pedir cita previa en el 928 546 684.

Mientras, en Lanzarote, durante toda la semana se podrá donar en la unidad móvil que se instalará en la puerta del Centro Comercial Open Mall de Arrecife. El horario será lunes y martes de 16:45 a 21:00; miércoles de 15:45 a 21:00 y jueves y viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Recuerdan que para poder ser donante hay que cumplir unos requisitos indispensables. Es necesario tener entre dieciocho y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Además, para resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.