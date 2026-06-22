Hereu destaca que la declaración de Interés Turístico Nacional potencia la proyección de la Fiesta del Pino

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante una rueda de prensa, en el Hotel Eurostars Palacio Buenavista, a 10 de junio de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). La rueda de prensa tiene lugar con motivo del Consejo Ejecutivo de ONU T - Juanma Jiménez - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado que la declaración la Fiesta del Pino, en Teror (Gran Canaria), como Fiesta de Interés Turístico Nacional potencia su "protección" y su "proyección".

Así lo ha dicho este lunes en unas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el acto que oficial dicho nombramiento, donde mostró su "satisfacción" y "orgullo" por poder comunicar en la propia isla de Gran Canaria la concesión este distinción, un reconocimiento que, afirmó, pone en valor los elementos que convierten a España y Canarias en referentes turísticos internacionales.

En este sentido, señaló que esta distinción reconoce los valores que encarna la festividad, entre los que citó el arraigo, la historia, la tradición, la participación ciudadana y su capacidad de proyección tanto en el conjunto del país como a nivel internacional.

MOSTRAR AL MUNDO LA IDENTIDAD

Hereu defendió que el liderazgo turístico de España no responde a elementos artificiales, sino a la capacidad de mostrar al mundo aquello que forma parte de su identidad.

Al respecto, subrayó que actos como la peregrinación y las ofrendas tienen como protagonistas a los vecinos de Teror y, posteriormente, a los miles de grancanarios que participan cada año en estas celebraciones.

A su juicio, en apenas dos jornadas se concentra buena parte de aquello que hace singular a la isla, por lo que confió en que la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional contribuya tanto a la protección como a la proyección futura de estas celebraciones.

Finalmente, el ministro insistió, en nombre del Gobierno de España, en la satisfacción por otorgar este reconocimiento, que consideró extensible a toda Gran Canaria y, especialmente, a los vecinos del municipio de Teror.