Hereu muestra "respeto a la justicia" tras la encarcelación de Ábalos y Koldo, pero "no" veía riesgo de fuga

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España, Jordi Hereu, ha mostrado este jueves "como siempre respeto a la justicia" tras la encarcelación provisional del ex ministro socialista José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, aunque considera que "no" había ese riesgo de fuga "extremo" que ha citado el Tribunal Supremo (TS).

"Como siempre respeto a la justicia y ya está", se ha limitado a responder el ministro, que en declaraciones a Europa Press y preguntado por si veía ese riesgo extremo ha respondido claramente que "no".

El ministro de Industria y Turismo se encuentra este jueves en Tenerife para participar en el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme, acto que forma parte de la agenda formal de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid el próximo año.

El TS ha acordado enviar a Ábalos y Koldo a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos, ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario.

El alto tribunal ha citado también como argumento a favor de la medida de privación de libertad las elevadas penas a las que se enfrentan, de hasta 30 años de cárcel.

