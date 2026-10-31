Herida tras colisionar su vehículo contra la mediana en la GC-1, en San Bartolomé (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 37 años de edad ha resultado herida este viernes tras colisionar su vehículo contra la mediana en la GC-1, a la altura de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:10 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó dolor lumbar y dolor cervical de carácter moderado. Finalmente, fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.