Herida una motorista de 40 años al sufrir una caída en La Laguna (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una motorista, de 40 años, ha resultado herida este miércoles al sufrir una caída en la calle Las Macetas, en La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:52 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó un traumatismo de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Finalmente precisó de traslado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La Policía Local, por su parte, reguló el tráfico e instruyó el atestado.