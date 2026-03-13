Herida una mujer tras precipitarse accidentalmente a un barranco en La Laguna (Tenerife)

Cecoes 112 - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida de carácter moderado este viernes tras haberse precipitado accidentalmente, y desde varios metros de altura, a un barranco en las inmediaciones de la calle El Esparragal, en La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:51 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal del Servicio de Urgencias Canario y del centro de salud de la zona valoraron y asistieron a la afectada en el lugar en el que había caído. Por su parte, efectivos de los Bomberos procedieron a su rescate y la evacuaron en camilla hasta la zona en la que se encontraba la ambulancia del SUC.

La afectada, que presentó diversos traumatismos de carácter moderado, fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, atendida durante el trayecto por un médico y un enfermero del Centro de Salud de Tejina.

La Policía Local escoltó a la ambulancia durante el traslado al hospital.