Herida una mujer tras volcar con su coche en La Matanza

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 59 años ha resultado herida este lunes con lesiones de carácter moderado tras volcar con su coche en La Matanza de Acentejo.

Los hechos han sucedido pasadas las 15.45 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba del vuelco de un coche en la TF-5 en dirección a Santa Cruz de Tenerife.

El personal del SUC desplazado al lugar valoró a la mujer y decidió su traslado en ambulancia al Hospital de La Candelaria mientras que los bomberos aseguraron la zona y la Guardia Civil realizó instruyó las diligencias correspondientes.