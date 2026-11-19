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SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 52 años ha resultado herida este jueves tras ser atropellada por un tranvía a la altura del barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El incidente resultó a la altura del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria, en la avenida Príncipes de España. Tras recibir una alerta sobre el atropello a una persona en el que estaba involucrado el tranvía, patrullas de la Policía Local y efectivos de los Bomberos se desplazaron al lugar.

A la llegada de los recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario, la mujer herida fue evacuada y trasladada al centro hospitalario. En estos momentos, efectivos trabajan en retomar la normalidad de la circulación en el lugar.