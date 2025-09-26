Heridas dos mujeres al ser atropelladas por un coche que se empotró contra una terraza en Santa Úrsula (Tenerife)

Coche que perdió el control y se empotró en la terraza de un bar en Santa Úrsula - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas este viernes al ser atropelladas por un coche que perdió el control y se empotró contra la terraza de una cafetería en el casco de Santa Úrsula.

Los hechos han sucedido poco antes de las 10.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía numerosas llamadas por el atropello de varias personas en una terraza ubicada en la Carretera General.

Al llegar al lugar, efectivos de bomberos liberaron a los afectados y aseguraron el vehículo.

Así, desde el SUC se asistió a un total cinco personas, tres de ellas con patologías leves, y dos mujeres heridas con traumatismos en un brazo y otro torácico de carácter moderado.

La Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias y la Policía Local colaboró con los recursos desplazados.