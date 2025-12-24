Heridas dos personas, una de ellas en estado crítico, tras la caída de una plancha en una zona industrial en Telde

Archivo - Sala del 112 Canarias - CECOES 112 - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este miércoles tras la caída de una plancha en la zona industrial de El Goro, en el municipio de Telde.

Los hechos han sucedido pasadas las 12.30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la caída de una plancha sobre dos personas en la calle Los Peregrinos y habían quedado atrapadas.

Los heridos son una mujer con politraumatismos de carácter grave y que ha sido ingresada en estado crítico en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y un hombre de 38 años con diversos traumatismos de carácter moderado y que ha sido trasladado al mismo hospital.

Bomberos del Consorcio intervinieron en el rescate de las personas atrapadas y los servicios policiales instruyeron las diligencias oportunas.