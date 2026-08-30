Heridas tres personas tras una colisión múltiple con una moto y dos turismos implicados en Arona (Tenerife)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas resultaron heridas tras una colisión múltiple que tuvo lugar pasadas las 06.30 horas de este domingo en el punto kilométrico 69 de la vía TF-1, a su paso por el municipio de Arona (Tenerife) y que implicó a dos turismos y a una motocicleta.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife aseguraron la zona colaboraron con los recursos sanitarios.

En este sentido, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a tres afectados, entre ellos un varón con una fractura en miembro inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Además, los recursos sanitarios atendieron a otro hombre que sufrió una cervicalgia de carácter leve y a una mujer presentó patologías de carácter leve.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir el correspondiente atestado mientras que el personal del Servicio de Carreteras colaboró con el dispositivo y procedió a la limpieza de la vía.