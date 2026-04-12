Heridas tres personas tras la salida de vía de un vehículo en La Orotava (Tenerife)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas resultaron heridas tras la salida de vía de un vehículo que tuvo lugar sobre las 04.30 horas de este domingo en la Calle Flor de Pascua del municipio de La Orotava (Tenerife).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, dos de los ocupantes se quedaron encerrados con las puertas bloqueadas en el interior del vehículo, por lo que fueron liberados por Bomberos de Tenerife.

Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los heridos, entre ellos un hombre de 30 años con politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

Además, otro varón de 40 años sufrió traumatismos de carácter moderado y una mujer de la misma edad presentó un traumatismo en miembro superior de carácter moderado, siendo ambos trasladados a Hospiten Bellevue.

Por su parte, agentes de la Policía Local de La Orotava se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente.