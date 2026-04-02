Herido un ciclista de 69 años tras sufrir una caída en la TF-82, en Garachico (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista, de 69 años, ha resultado herido este jueves tras sufrir una caída en la TF-82, en el kilómetro 4, en Garachico (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:06 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de carácter moderado y fue finalmente trasladado al Hospital del Norte.

La Guardia Civil instruyó diligencias y agentes de la Policía Local colaboraron en el dispositivo.