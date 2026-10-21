Herido grave un hombre tras ser atropellado por una guagua en Las Palmas

Archivo - Ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido de gravedad este miércoles tras ser atropellado por una guagua en Las Palmas de Gran Canaria.

El accidente ha tenido lugar en la calle Juan Rejón a las 18.45 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido una alerta informando del atropello.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y la Policía Canaria, así como una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, que fueron activadas por el gestor de recursos del Servicio de Urgencias Canario.

A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario ha valorado y asistido al afectado, un hombre, que en el momento inicial de la asistencia presentaba diversos traumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizado, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.