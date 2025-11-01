Herido grave un hombre al sufrir una caída y golpearse la cabeza en Playa de Las Américas (Tenerife)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 32 años resultó herido grave al sufrir caída accidental y golpearse la cabeza en la zona de ocio nocturno de Playa de Las Américas, dentro del municipio de Arona (Tenerife).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió y estabilizó al varón, que presentó un traumatismo craneal de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Hospitén Sur.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local colaboraron con el dispositivo desplegado y realizaron las diligencias correspondientes.