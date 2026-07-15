Herido grave un motorista de 28 años tras sufrir una caída en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

Evacuado en helicóptero medicalizado un motorista herido con pronóstico grave tras una caída en Santa Lucía de Tirajana - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años ha resultado herido de gravedad tras sufrir una caída con su moto en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).

El accidente se ha producido este miércoles a las 16.14 horas en la carretera GC-65, punto kilométrico 20. El 112 de Canarias ha movilizado a dos ambulancias del Servicio de Urgencias, cuyo personal ha estabilizado al motorista hasta la llegada de un helicóptero medicalizado.

El herido, que presentaba politraumatismos de carácter grave, ha sido trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Efectivos de Bomberos han colaborado asegurando la zona para el aterrizaje y despegue del helicóptero. Por su parte, la Guardia Civil y la Policía Local han colaborado con los recursos de emergencia y han realizado el atestado correspondiente.