Herido grave un motorista en la colisión con un automóvil en Ingenio (Gran Canaria)

Archivo - Ambulancia y helicóptero del 112 Canarias. - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Herido grave un motorista de 56 años tras sufrir una colisión con un automóvil en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria.

Según ha informado Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, el accidente ha tenido lugar este miércoles a las 16.30 horas en Avenida de América.

El personal del Servicio de Urgencias ha asistido y estabilizado al afectado, que presentaba un traumatismo de carácter grave y ha sido trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, efectivos de la Policía Local han asegurado la zona e instruido el atestado.