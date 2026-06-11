Herido grave un motorista en la colisión con un automóvil en Ingenio (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
Herido grave un motorista de 56 años tras sufrir una colisión con un automóvil en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria.
Según ha informado Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, el accidente ha tenido lugar este miércoles a las 16.30 horas en Avenida de América.
El personal del Servicio de Urgencias ha asistido y estabilizado al afectado, que presentaba un traumatismo de carácter grave y ha sido trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
Por su parte, efectivos de la Policía Local han asegurado la zona e instruido el atestado.