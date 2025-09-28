Herido grave un motorista tras colisionar con una furgoneta estacionada en una vía de La Laguna (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 38 años, ha resultado herido grave este domingo tras colisionar con una furgoneta en la rotonda que conecta la Avenida de Los Menceyes con la Carretera de la Cuesta de Piedra, en La Laguna, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 05:52 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la colisión entre la moto y la furgoneta, esta última estacionada junto a la rotonda mencionada, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó politraumatismos de carácter grave y tuvo que ser trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes.