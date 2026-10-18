Herido grave tras sufrir una caída en moto en la FV-10, en La Oliva (Fuerteventura)

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 18 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 23 años ha resultado herido de gravedad este domingo tras sufrir una caída en moto en la FV-10, en el kilómetro 20, en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:21 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumas con pronóstico grave. Tras estabilizarlo, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.