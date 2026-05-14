Un herido de gravedad y otro leve tras la colisión de tres turismos a su paso por Arico (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven, de 21 años, ha resultado herido grave y un hombre, de 51 años, afectado leve, tras la colisión de tres turismos a su paso por Arico (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 05.15 horas de este jueves, en la vía TF-1, en sentido sur a su paso por el citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el joven presentaba, en el momento inicial de la asistencia, politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Asimismo el personal del SUC atendió al hombre de 51 años, quien presentaba policontusiones de carácter leve, por lo que fue trasladado ambulancia al Hospital Parque. También asistieron a un hombre, que en el momento inicial, presenta contusiones de carácter leve y fue atendido en el lugar.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos de Bomberos de Tenerife, que colaboraron con los servicios intervinientes, así como del Servicio de Carreteras, que limpiaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.