Herido un hombre de 48 años tras producirse una colisión frontal entre dos vehículos en Adeje (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 48 años de edad, ha resultado herido moderado hoy tras producirse la colisión frontal entre dos vehículos en la carretera de La Caleta a Fañabé, en el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 06:10 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a dos afectados. Uno de ellos resultó herido de carácter leve y otro, con lesiones moderadas, por lo que finalmente precisó de traslado al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Por su parte, la Policía Local instruyó diligencias.