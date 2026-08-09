Herido un hombre de 53 años tras declararse un incendio en un garaje de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 53 años, ha resultado herido este domingo tras declararse un incendio en un garaje destinado a la reparación de motocicletas ubicado en Lomo Perera, en San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 09:46 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos de San Bartolomé de Tirajana comprobaron que ya se había desalojado la zona afectada, por lo que se encargaron de la extinción y ventilación del inmueble.

A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al hombre afectado por el incidente que, en el momento inicial de la asistencia, presentó quemaduras en extremidades superiores e inferiores de carácter moderado.

Tras ser asistido por el personal sanitario, fue trasladado en la ambulancia a Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas. Por su parte, agentes de la Policía Local desplazados al lugar del incidente se encargaron de instruir el correspondiente atestado.