Un herido moderado al colisionar su patinete con un taxi en la rotonda de Los Cristianos, en Arona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha resultado herido de carácter moderado al colisionar su patinete con un taxi en la rotonda de Los Cristianos, en el municipio de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 22.46 horas de este domingo en la rotonda de Los Cristianos a la autopista TF-1 en dirección norte, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba diversas contusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Quirón Costa Adeje.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que realizaron las diligencias oportunas.