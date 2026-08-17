Herido moderado un joven al ser agredido con arma blanca en la Avenida Las Palmeras de Teguise (Lanzarote)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 17 (EUROPA PRESS)

Un joven de 17 años resultó herido moderado al ser agredido a primera hora de este lunes con un arma blanca en la Avenida Las Palmeras del municipio de Teguise (Lanzarote).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, fue una llamada la que alertó pasadas las 05.00 horas de que había una persona que precisaba asistencia sanitaria en plena calle, por lo que acudió al lugar el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Una vez allí, el personal sanitario atendió a un chico de 17 años que presentó heridas de carácter moderado, por lo que fue estabilizado y trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil y Policía Local de Teguise se hicieron cargo de realizar las diligencias correspondientes.