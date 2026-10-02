Un herido moderado al volcar su turismo tras salirse de la vía a su paso por Antigua (Fuerteventura)

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 2 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 36 años, ha resultado herido de carácter moderado al volcar su vehículo tras una salida de vía en la carretera FV-2, a su paso por Antigua (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido en la tarde de este jueves y hasta la zona se trasladaron efectivos de Emergencias de Fuerteventura que, al llegar al lugar, comprobaron que el afectado había salido por sus propios medios, por lo que aseguraron la zona y colaboraron con el resto del dispositivo de emergencias.

Por su parte, efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobaron que el hombre presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital General de Fuerteventura.

Asimismo agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.