Herido un motorista de 63 años en un choque con un vehículo en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 63 años ha resultado herido este viernes tras producirse un choque con un automóvil en la avenida de Ansite, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:37 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó varias contusiones de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, la Policía Local instruyó el atestado oportuno.