Herido un motorista tras salirse de la vía y caer por un barranco en Pájara (Fuerteventura)

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), (EUROPA PRESS)

Un motorista ha resultado herido este domingo tras salirse de la vía en la FV-605, en las inmediaciones del mirador de Sicasumbre, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:11 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que un motorista se había caído por un barranco tras una salida de vía, por lo que se activaron los recursos necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que pudo salir del barranco con la ayuda de otra personas. En una primera asistencia, el afectado presentó traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, y fue trasladado al Hospital General de Fuerteventura.

La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.