Herido tras producirse la colisión entre dos vehículos en una vía de Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este sábado tras producirse la colisión entre dos vehículos en la calle Alcalde Mandillo Tejera, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:56 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de bomberos liberaron al afectado. Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado, que presentó traumatismos de carácter moderado, y fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Policía Local instruyó el atestado.