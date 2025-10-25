Herido tras producirse la colisión entre un turismo y una moto en la GC-3, en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido este sábado tras una colisión entre un turismo y una moto en la GC-3, en el cruce con la GC-300, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:06 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado, que presentó policontusiones de carácter moderado. Precisó de traslado en una ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias.