Herido tras sufrir un accidente de tráfico en la TF-1, a la altura de Arona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 30 años de edad, ha resultado herido este martes tras sufrir un accidente con un automóvil en la TF-1, en sentido sur, en el punto kilométrico 73, aproximadamente, a la altura del municipio de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 09:56 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que en el momento inicial de la asistencia presentó un traumatismo craneal de carácter moderado. Finalmente, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.