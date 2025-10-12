Herido tras sufrir una caída con el patinete con el que circulaba por una vía de Arona (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 38 años, ha resultado herido este domingo tras sufrir una caída con su patinete mientras circulaba por la avenida de Los Playeros, en el municipio de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 02:49 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo en la extremidad superior de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Hospitén Sur.

La Policía Local, por su parte, realizó el atestado correspondiente.