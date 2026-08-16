Heridos un hombre y una niña al precipitarse un coche por un barranco en Cuatro Puertas (Gran Canaria)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años y una niña de siete resultaron heridos sobre las 23.00 horas de este sábado tras la salida de vía de un coche y su posterior precipitación desde una altura de 40 metros en la vía GC-100, a la altura de Cuatro Puertas y dentro del municipio de Telde (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, bomberos del Consorcio de Emergencias tuvieron que excarcelar al conductor, atrapado entre los sillones y el techo, porque el vehículo había quedado boca abajo.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los heridos, entre ellos un hombre con politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria; y una niña que tuvo una herida facial y en cabeza, motivo por el que fue trasladada al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir el correspondiente atestado.