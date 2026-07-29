Un hombre afectado moderado en el incendio de una vivienda en Firgas (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 40 años, ha resultado afectado de carácter moderado en el incendio de una vivienda en Firgas (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 23.32 horas de este martes, en una vivienda de la calle Camino Lomo El Pino del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, una intoxicación por inhalación de humo de pronóstico moderado y quemaduras superficiales.

Posteriormente el hombre fue trasladado en una ambulancia del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria extinguieron el fuego y ventilaron el inmueble, mientras que agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local colaboraron en el dispositivo.