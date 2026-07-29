Un hombre casi muere ahogado al ser succionado por filtro de una piscina en un complejo hotelero de Gran Canaria

Archivo - Imagen de una piscina - GVA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 45 años, casi muere ahogado en la primera quincena de julio al ser succionado por el filtro de la piscina de un establecimiento hotelero del sur de Gran Canaria mientras se bañaba.

Este hecho, según ha informado la Asociación 'Canarias, 1.500 Km de Costa', se produjo por la tarde cuando repentinamente el hombre se quedó atrapado en el fondo de la piscina en el momento que se había activado el motor de renovación del agua de la misma.

El hombre evitó la muerte gracias a la rápida intervención de sus familiares, que tras un gran esfuerzo, pudieron liberarlo del filtro de la piscina, teniendo que ser trasladado de urgencia a un centro sanitario, con un diagnóstico de lesiones de pronóstico reservado y de las que aún está en periodo de recuperación.

Sobre la situación vivida, subrayan que la víctima de 45 años es además de estatura alta y de unos 80 kilos de peso. Si bien el experto divulgador en prevención de ahogamientos Sebastián Quintana se refiere al "peligro" de estás rejillas que, matizó, "están causando muchas muertes en piscinas, sobre todo, en menores de edad cuyo peso y volumen corporal los convierte en víctimas propicias de morir ahogados por succión".

Asimismo ha incidido en la "necesidad de que las piscinas habiliten el 'botón del pánico' en el mismo lugar, visible, accesible y cercano", ya que este sirve para desactivar de forma automática la acción de succión de la instalación acuática.

Quintana ha asegurado que la familia del hombre "está muy preocupada", ya que ha tenido conocimiento de otros episodios similares anteriores en el mismo complejo, por lo que está a la espera de respuesta por lo ocurrido.

Además expuso que en Italia se acaba de aprobar una ley que "obliga a todas las piscinas a renovar los filtros que no reúnen las medidas de seguridad exigibles e instalar 'botón de pánico' en todas" las instalaciones acuáticas ante las "numerosas muertes que están generando este mismo supuesto".

Finalmente Quintana anuncia que próximamente se dirigirá a las instancias públicas estatales, autonómicas y municipales para que se obligue por ley la adopción de estas medida.